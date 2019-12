Belen Rodriguez incinta? “Pancino sospetto”: lo notano subito

Belen Rodriguez incinta del suo secondo figlio? “Pancino sospetto”: lo notano subito; ecco cosa scrivono i fan della bellissima argentina.

Basta poco a Belen Rodriguez per attirare l’attenzione sui social. La bellissima argentina è una delle donne più amate e seguite del momento. E non è difficile capire il perché. Simpatica, talentuosa e di una bellezza disarmante, Belen incanta tutti su Instagram, il social network preferito dai vip. Nelle ultime ore, la moglie di Stefano De Martino ha lasciato tutti senza fiato con alcuni scatti tratti da uno shooting ‘bollente’. La showgirl si mostra senza vestiti, ricoperta solo da un sottile velo rosso. Ma è proprio in uno di questi meravigliosi scatti che alcuni fan hanno notato qualcosa di ‘sospetto’. Per qualcuno, la bellissima showgirl potrebbe essere in dolce attesa…Diamo un’occhiata!

Belen Rodriguez è incinta? Ecco cosa hanno notato i fan nell’ultima foto dell’argentina

Belen Rodriguez incinta? Si è parlato tanto di una possibile seconda gravidanza della showgirl più amata della nostra tv. Nessuna conferma è mai arrivata dai diretti interessati, ma nelle ultime ore un nuovo ‘sospetto’ è nato nei fan. Il motivo? Una foto postata dalla conduttrice di Tu si que vales, in cui in molti hanno notato qualcosa di ‘troppo’. Ecco la foto:

In effetti, il velo con cui la Rodriguez si copre sembra allargarsi proprio in prossimità della pancia dell’argentina. Che sia stato un modo per coprire il pancino cresciuto? Qualcuno se l’è chiesto. E lo ha chiesto proprio alla bellissima showgirl. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Ebbene sì, c’è chi ha notato un pancino sospetto nell’ultimo scatto di Belen su Instagram. Ma dalla bellissima argentina non è arrivata risposta. Non ci resta che attendere eventuali prossime news! E voi, seguite la meravigliosa Belen su Instagram?