Cecilia Rodriguez, la ‘confessione’ su Instagram: “Ecco come mi sveglia il mio fidanzato”; le stories non passano inosservate.

È una delle showgirl più amate e seguite del momento. Seguita soprattutto su Instagram, dove il suo profilo conta ben 4 milioni di followers. Parliamo di Cecilia Rodriguez, la bellissima sorella di Belen. Come lei, Chechu è dotata di bellezza e simpatia. E sui social, l’argentina ama condividere i momenti più divertenti ed emozionanti delle sue giornate. Momenti in cui, molto spesso, appare anche il suo grande amore, Ignazio Moser, conosciuto due anni fa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. E proprio poco fa, la bellissima Cecilia ha confessato qualcosa di molto particolare, che riguarda anche il suo fidanzato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Cecilia Rodriguez, la ‘confessione’ ai fan: Ignazio la sveglia cantando e ballando

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser formano una delle coppie più amate del momento. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip: per loro è stato amore a prima vista, nonostante la situazione sentimentale ‘complicata’ di Cecilia (all’epoca era ancora legata a Monte). Ma dopo le difficoltà iniziali, Cecilia e Ignazio si sono uniti sempre di più e, oggi, il loro amore prosegue a gonfie vele, nonostante alcune recenti voci di un presunto flirt clandestino di Moser. Cecilia e Ignazio si amano da morire, come possiamo vedere anche sui social, dove la coppia ama condividere i momenti più salienti e divertenti delle loro giornate. Proprio poco fa, nelle stories di Cecilia, è apparso un siparietto davvero esilarante. La showgirl ha confessato ai suoi fan come la sveglia Ignazio. Ecco uno screen del video postato su Instagram dalla Rodriguez:

Una scena davvero divertente: Ignazio, super carico, sveglia la sua fidanzata in modo molto ‘movimentato’. Nel video postato da Chechu, il bel Moser canta e balla Jingle Bells Rock, per un risveglio indimenticabile! Cecilia sorride e scrive: “Sono pazza di lui, mi fa divertire troppo!”. Una coppia davvero stupenda: risate, allegrie e tanto amore per loro. E voi, cosa ne pensate della coppia nata al Gf Vip?