Costanza Caracciolo ingrassata in gravidanza? Le risposte su Instagram

Costanza Caracciolo è ingrassata molto durante la gravidanza? Quali sono i suoi must have per la stagione invernale? A queste e ad altre curiosità dei suoi follower la bellissima moglie di Bobo Vieri ha risposto su Istagram.

Costanza Caracciolo ha recentemente annunciato di essere in attesa di un altro figlio: si tratta della terza gravidanza per la moglie di Christian Vieri, delle quali però una soltanto è andata a buon fine e ha portato alla luce la bellissima, amatissima Stella. Quello della gravidanza è quindi un tema molto delicato per Costanza, la quale però non si rifiuta mai di parlarne e, al contrario, è stata disposta a dare moltissimi consigli utili alle mamme o alle future mamme che hanno voluto confrontarsi con lei tramite Istagram. Purtroppo però alcune domande, sempre le stesse, hanno fatto un po’ perdere la pazienza a Costanza.

Costanza Caracciolo è ingrassata? Quanti chili ha preso?

La domanda che ha fatto innervosire di più la passionale Costanza è stata quella in merito ai chili che ha accumulato in gravidanza finora. La modella è un po’ stufa di rispondere a una domanda che sembra essere diventata un’ossessione tra i suoi follower. Per questo motivo ha dato una risposta memorabile: “Perché siete in fissa con i Kg? Siete in gravidanza, un Kg in più o in meno che vi cambia?”

L’invito di Costanza è quello di vivere la gravidanza serenamente, anche a proposito dei chili di troppo, dal momento che ci sono donne che hanno preso anche 25 kg per poi perderli dopo il parto.

Tra le altre domande c’è stata quella sui must have della stagione invernale: Costanza ha dato una risposta molto ironica: da due anni (durante la gravidanza attuale e quella di Stella) non ha più nemmeno idea di cosa siano i must have!