Elisabetta Canalis, incidente ‘bollente’: l’abito è corto, si siede a terra e…

Elisabetta Canalis, incidente ‘bollente’: l’abito che indossa è corto, si siede a terra e… ecco lo scatto postato nelle stories, che ha alzato la temperatura su Instagram.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, che nel tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Nonostante non appaia spesso sul piccolo schermo, la Canalis continua ad incantare tutti sui social. Nello specifico su Instagram, dove l’ex velina ama postare foto e video delle sue giornate. Foto che spesso ‘infiammano’ i followers, come quella postata qualche ora fa nelle sue stories. La showgirl sarda indossa un abito nero corto. La particolare posa della gambe alza la temperatura su Instagram! Date un’occhiata al selfie allo specchio scattato dalla meravigliosa Elisabetta.

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan di Instagram: abito corto e posa ‘bollente’

Basta poco ad Elisabetta Canalis per fare impazzire i suoi fan di Instagram. La bellissima showgirl sarda è una delle donne più amate dagli italiani, sin dalle sue prime apparizioni in tv sul bancone di Striscia. Oggi, la Canalis continua ad incantare tutti, soprattutto sui social. Avete visto il suo look di ieri? Elisabetta ha postato un selfie nelle sue stories che non poteva passare inosservato. Date un’occhiata:

La Canalis indossa un abito corto, calze nere velate e stivale alto sul ginocchio. Un look che inevitabilmente non passa di certo inosservato. Per scattare la foto, Elisabetta si piega un po’ troppo..coprendosi con la mano. Una posa molto particolare, che ha reso il selfie allo specchio davvero ‘bollente’. Che dire, passano gli anni ma Elisabetta Canalis no! E voi, cosa aspettate a seguire l’ex velina su Instagram? Non ve ne pentirete!