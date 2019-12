Emma Marrone temeraria, avventura ‘complicata’ a casa dei suoi, le parole di suo padre: “Meno male che c’è mia figlia”, ecco cosa ha fatto la cantante.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del momento. Il suo nuovo album ‘Fortuna’ sta avendo un successo incredibile ed è un periodo felice per lei, che è uscita da poco da un serio problema di salute, che l’ha costretta a fermarsi per sottoporsi a un delicato intervento. In questi giorni, però, si è fermata per scendere a Lecce e trascorrere il periodo di Natale con la sua famiglia, alla quale è legatissima. La cantante ha fatto una sorpresa ai suoi, tornando a casa prima del previsto, e poco fa ha pubblicato un video, sempre da casa dei genitori, in cui ha mostrato il suo ‘coraggio’: ha infatti affrontato un’avventura piuttosto ‘complicata’, ecco cos’è successo.

Emma Marrone temeraria: ecco l’avventura ‘complicata’ che ha affrontato a casa dei suoi

Emma Marrone ha pubblicato poco fa delle storie in cui ha dimostrato il suo ‘coraggio’ e soprattutto la sua voglia di mettersi sempre in gioco in nuove avventure. La cantante, che da qualche giorno è tornata nel suo paese in provincia di Lecce per trascorrere le feste natalizie con i genitori e il fratello Checco, ai quali è incredibilmente legata. Nei video pubblicati sul suo profilo Instagram, Emma viene ripresa dal padre mentre guida una grossa macchina tagliaerba, pronta appunto ad occuparsi del giardino di casa.

Il mezzo su cui si trova Emma è davvero grande e difficile da guidare, ma lei come sempre non si tira indietro, e temeraria com’è, si mette alla prova. “Meno male che c’è mia figlia Emma a tagliare l’erba”, dice suo padre orgoglioso. Un momento familiare davvero tenero, che la cantante ha voluto condividere con i suoi affezionatissimi fan.