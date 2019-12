Emma Muscat, clamorosa indiscrezione: sembrerebbe che la cantante starebbe avendo frequentazione con un ex corteggiatore…

Emma Muscat è stata spesso al centro del gossip nelle ultime settimane a causa delle vicende lavorative che l’hanno vista protagonista. La Muscat infatti sarebbe stata vittima di pirateria informatica e il duro lavoro col suo staff per settimane, andato in fumo con un click. In sua difesa anche il manager Francesco Facchinett, che come lei ha esortato a non ricondividere il materiale musicale divulgato in internet senza consenso. Ma passate queste settimane di sconforto, la cantante è nuovamente al centro del gossip, stavolta rosa però. Stando a quanto trapelato da alcuni settimanali e quanto segnalato dagli utenti sul web, la cantante potrebbe avere un flirt con un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Scopriamo chi…

Emma Muscat già nelle prime settimane di Settembre era stata pizzicata dai paparazzi di 361 Magazine in compagnia di un ex corteggiatore di Uomini e Donne molto amato dal pubblico, stiamo parlando di Luca Daffrè. Ricordiamo che Emma ha avuto una relazione col suo collega Biondo, conosciuto nella scuola di Amici, naufragata all’inizio dell’estate. Dopo la rottura col cantante, la bella Maltese non ha più avuto alcuna relazione, ma agli sgoccioli dell’estate si sono rincorsi i rumors su una possibile frequentazione con Luca Daffrè. I due erano stati avvistati insieme per le vie di Milano, ma nessuno dei due si era esposto sull’argomento. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo ‘Vicolo Cieco‘, agli utenti non è sfuggita la presenza del ragazzo all’interno del videoclip, quindi ecco i dubbi degli utenti. Alcuni sostengono che probabilmente i due si incontrassero per lavoro, altri invece che non sia una semplice amicizia, ma qualcosa in più. Ciò che è certo, è che il condizionale è d’obbligo, almeno fin quando uno dei due interessati non si esponga in merito!