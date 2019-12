Federica Panicucci, fisico da ventenne: il dettaglio che non sfugge

Federica Panicucci e il fisico che fa impazzire gli uomini: la presentatrice continua a sfoggiare bikini striminziti e curve perfette sui social, i follower apprezzano più del solito!

Federica Panicucci ha un fisico invidiabile, grazie a un’attenzione costante alla propria alimentazione, a un continuo allenamento in palestra e, forse, grazie anche a un po’ di fortuna arrivata direttamente da Madre Natura. La bella presentatrice, che ha recentemente festeggiato i 50 anni, non ha niente da invidiare alle più belle e giovani influencer del mondo social italiano, e non ha affatto paura di mostrarlo!

Federica Panicucci: fisico da urlo alle Maldive

Una donna che ha passato i quaranta da un po’ in genere ha qualche problema a mostrarsi in costume da bagno, ma questo non vale per Federica Panicucci, che ha sempre fatto dell’avvenenza fisica uno dei suoi punti di forza.

Dopo le fatiche di un anno alla conduzione del seguitissimo Mattino 5, Federica ha deciso di concedersi una lunga e rilassante vacanza alle Maldive insieme ai suoi bambini, con i quali si sta divertendo un mondo.

A colpire la fantasia dei follower però non sono le fotografie che ritraggono Federica in veste di mamma, ma quella che sottolinea il fisico da modella di Federica Panicucci, che ha scelto di posare per l’obiettivo con un bikini bianco a triangolo che sottolinea la vita ben modellata e i fianchi magrissimi della telespettatrice. Anche le trasparenze del costume bagnato fanno girare la testa a tutti gli uomini che passano dal profilo di Federica: i commenti pieni di complimenti sono stati moltissimi, ma molti sono arrivati anche da donne dello spettacolo come Valeria Marini e Marina Di Guardo, mamma di un’altra bellissima protagonista dei social, Chiara Ferragni.

Proprio la mamma di Chiara Ferragni ha scritto nei commenti alla fotografia di Federica Panicucci: “Una bellissima ventenne!”.