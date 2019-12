Arisa è fidanzata? Chi è il suo compagno e cosa sappiamo su di lui

Chi è Lorenzo Zambelli il fidanzato, pare, di Arisa: cosa sappiamo di lui e della loro storia d’amore.

Tra gli ospiti di questa sera, presunti, de La Porta Dei Sogni, il nuovo programma di Mara Venier, sembra che ci sarà Arisa. La cantante è un portento a livello musicale. Caratterialmente è un personaggio molto strano: esuberante e piena di energia. Ma nella sua vita privata c’è un fidanzato oppure no? Quando era uscita La Notte, la canzone scritta dal suo ex compagno avevamo capito che i due si erano lasciati. Ma ora? Chi è Lorenzo Zambelli?

Lorenzo e Arisa: l’amore dura da 9 anni?

Arisa e Lorenzo pare che stiano insieme da moltissimi anni. Lui è un imprenditore friulano che era diventato il suo manager. Tra i due le cose non sono state sempre rosee, anzi. Alti e bassi ci sono stati e probabilmente ci saranno ancora, come in ogni coppia che si rispetti. Ma nonostante tutto l’amore va avanti. Sembra che la coppia stia insieme da 9 anni e, ospite a Domenica In, Arisa aveva un po’ glissato sulla domanda inerente il matrimonio. I due stanno insieme da tempo a la Venier aveva chiesto perché non fossero ancora convolati a giuste nozze. C’è tempo. Pare questa la ragione di Arisa.

La separazione nel 2016

Nel 2016 Lorenzo e Arisa si erano separati e la cantante spiegava che anche se l’amore sembrava finito sarebbero stati sempre legati da un grande amore. Si erano presi una pausa, ma sembrava che da quello che doveva essere uno stop momentaneo i due non fossero più tornati indietro. E invece l’amore ha avuto la meglio e Lorenzo e Arisa si sono rimessi insieme. Hanno vissuto l’esperienza del Festival di Sanremo 2019 insieme e la cantante aveva raccontato che per stare accanto ad un’artista ci vuole una persona molto intelligente e lei sembrava proprio averla trovata. Alla fine però era rimasta abbastanza sul vago. Meglio non dire niente e lasciare che le cose vadano per la loro strada forse?