Film di Natale nel weekend: la programmazione tv

Quali sono i film natalizi che verranno trasmessi in tv in questo weekend? Tutti gli appuntamenti da non perdere nella programmazione.

Ci siamo, manca pochissimo a Natale 2019. Ormai il conto alla rovescia è cominciato e, anche per quanto riguarda i programmi televisivi, i film natalizi in prima serata stanno letteralmente prendendo il sopravvento. Se siete tra coloro che amano quindi stare a casa, avvolti dal plaid, con una cioccolata calda, le luci dell’Albero di Natale accese e un bel film natalizio sappiate che la programmazione televisiva per questo weekend è piuttosto interessante.

I film di Natale di oggi, 20 settembre

Cosa c’è questa sera, 20 settembre in televisione a livello di film natalizi? Cominciamo con Natale da Chef su Canale 5. Una commedia natalizia anzi, un cinepanettone a tutti gli effetti con Massimo Boldi nei panni di un cuoco super pasticcione, Gualtiero. Su La 5 invece potremo guardare Lo Spirito del Natale, una pellicola super romantica con Thomas Beaudoin, Kati Salowsky.

La programmazione di Natale di sabato 21 dicembre

Sabato 21 dicembre invece su Rai Uno c’è un classico del Natale, anche se non è un film: la Maratona Telethon. Su Italia 1 invece il film Mamma Ho Preso il Morbillo, un film per tutta la famiglia che viene riproposto spesso durante le festività. Su TV8 invece ci sarà Natale a Rocky Mountain che racconta di Sarah giovane donna appena divorziata. Lascia NY per spostarsi in campagna ed occuparsi del vecchio ranch dello zio, peccato che poi arrivi Graham. Su La5 invec vedremo Christmas in Wonderland una commedia natalizia al 100% che riporta sullo schermo il grandissimo Patrick Swayze.

Cosa vedere in tv domenica 22 dicembre: i film natalizi

Domenica 22 dicembre invece su Rai 3 vedremo Come d’Incanto, ma soprattutto su Canale 5 verrà proposto il remake di Miracolo Nella 34esima strada. Un anziano signore assunto come Babbo Natale nei grandi magazzini non è solo un semplice figurante. C’è qualcosa di più. Su tv8 invece vedremo Tutti Insieme per Natale. Una pellicola del 2018 molto natalizia che racconta delle avventure di Maggie Baker, una produttrice tv che sta lavorando ad uno speciale di Natale del suo programma. L’idea è quella di andare in onda in diretta, ma succederà di tutto.