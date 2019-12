Giulia Provvedi in posa con la gemella Silvia, la maglia bianca è trasparente e… molto aderente: pioggia di commenti su Instagram

Le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, meglio note come Le Donatella, sono molto attive sui social network, in particolar modo su Instagram, dove condividono con i loro follower attimi di vita quotidiana, lavoro e molto altro. Le ragazze non perdono mai occasione per mostrarci i loro look sensazionali e sensualissimi, ricevendo ogni volta tantissimi like e commenti da parte degli utenti. Cosa che è accaduta anche con l’ultima foto, in cui Giulia appare con un top bianco avvero aderente e trasparente. Ma andiamo a vedere insieme la foto in questione e qual è stata la reazione dei follower delle due gemelle.

Giulia Provvedi, maglia bianca e… molto aderente: pioggia di commenti su Instagram

Ieri sera Le Donatella sono state ospiti di Michelle hunziker e Jay-Ax ad ‘All Together Now‘, in qualità di giudici e non hanno perso occasione di mostrare su Instagram gli attimi prima e dopo della serata. Le gemelle prima della puntata, hanno deciso di pubblicare uno scatto, per invogliare i telespettatori a seguirle e a commentare la puntata su Instagram, Twitter e gli altri social. Nella foto pubblicata, il look di Giulia salta subito all’occhio, la ragazza indossa infatti un top bianco aderentissimo e trasparente. sul fronte il top riporta il marchio con caratteri colorati che camuffano l’assenza del reggiseno. Gli utenti si sono letteralmente scatenati sul web per il look della gemella. I commenti di apprezzamento non si sono sprecati e gli utenti si sono divisi in due schieramenti, quelli che commentano il fisico avvenente delle due ragazze e quelli che invece si complimentano per la bravura delle due artiste ospiti del talent.