Grande Fratello Vip, arriva l’ufficialità per un’altra concorrente: è una famosa modella e influencer e il suo nome ha infiammato il gossip estivo.

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Manca sempre meno all’inizio della quarta edizione del reality, che per la prima volta sarà condotto da Alfonso Signorini, già presente nelle passate edizioni in veste di opinionista. L’attesa per il programma è sempre più alta e man mano che ci si avvicina all’inizio, vengono fuori sempre più nomi di quelli che saranno i concorrenti. Dopo l’ufficialità per Rita Rusic, Pago, Andrea Denver, Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe, ora è arrivato anche un altro nome, quello di una donna che quest’estate è stata al centro del gossip: si tratta di una modella e influencer di successo, scopriamo insieme chi è.

Grande Fratello Vip, anche una nota modella e influencer nel cast: ecco le sue prime parole

Il Grande Fratello Vip è un reality molto seguito dal pubblico e tutti sono in attesa di scoprire i concorrenti che si metteranno in gioco in questa quarta edizione del programma. Di sicuro ci saranno alcuni personaggi televisivi forti, come Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia, ma non mancheranno anche ex protagonisti di Temptation island Vip, come il cantante Pago, e modelli di successo come Andrea Denver. Alfonso Signorini aveva promesso un cast di veri vip, e finora ha rispettato la parola data al pubblico, con dei concorrenti davvero famosi e amati dal pubblico.

L’ultima ufficialità arrivata è quella di una famosa modella e influencer. Ebbene sì, stiamo parlando di Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante Francesco Sarcina, che quest’estate è stata al centro del gossip proprio per la fine del suo matrimonio e per il presunto tradimento ai danni del marito con l’amico di famiglia Riccardo Scamarcio. In un’intervista a ‘Grazia’, la modella ha raccontato di aver fatto questa scelta per garantire un futuro migliore a sua figlia Nina e per provare a rinascere dopo il momento difficile che ha vissuto. E voi che ne pensate di questa nuova concorrente del GF Vip?