Mattia Briga, la confessione a Caterina Balivo da ‘Vieni da Me’: chi è l’amica vip che gli ha presentato la fidanzata Arianna Montefiori

Mattia Briga è stato ospite di Caterina Balivo nel salotto di ‘Vieni da Me’, in cui si è lasciato andare a delle dichiarazioni davvero importanti e sentite, sulla sua vita privata, la carriera e la sua relazione con la nota attrice Arianna Montefiori. Mattia ha avuto modo di ripercorrere molti punti importanti della sua vita, grazie all’intervista della conduttrice, e proprio a proposito della compagna Arianna, si è lasciato sfuggire che è stata un’amica vip a farli incontrare… scopriamo chi!

Mattia Briga è stato ospite di Caterina Balivo per poter ripercorrere la sua carriera musicale, dagli inizi, fino ai successi recenti attraverso delle canzoni. La prima canzone fatta ascoltare è ‘Applausi’ di Fabri Fibra e Mattia ricorda con grande nostalgia i momenti della sua adolescenza, in cui si trasferì in Danimarca, per poter inseguire i propri sogni e iniziare a a scrivere pezzi da produrre. Ascoltando ‘L’amore che non sai’ di Gianluca Grignani, Briga parla commosso della sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha avuto modo di crescere tantissimo e avere ottime opportunità lavorative. Racconta che nonostante sia stata un’esperienza forte e anche dura, era felice. E’ la volta poi di ‘Mi ami davvero’ di Luca Carboni, canzone che gli ricorda la compagna Arianna. Briga in merito alla fidanzata, svela che è stata un’amica comune a farli conoscere, infatti, ha così dichiarato: “Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai parlato, ho passato tutta la cena ad osservarla. […] Non sapevo cosa dire per paura di dire una cretinata […] Dopo quella cena siamo andati a prendere una birra e poi ci siamo visti le sere dopo e poi è nata una frequentazione.“