Chi è Nicola Carraro il marito di Mara Venier: età, vita privata ed ex moglie

Nicola Carraro chi è il marito storico di Mara Venier: vita privata, carriera lavorativa e chi l’ex moglie.

Questa sera va in onda La Porta dei Sogni il nuovo programma di Mara Venier. La conduttrice è amatissima ed è in televisione praticamente da che se ne abbia memoria, ma sulla sua vita privata e sul suo attuale marito non sappiamo moltissimo. La donna infatti è sposata, ma su chi sia Nicola Carraro ci sono poche informazioni. I due infatti pur stando insieme da praticamente 20 anni hanno sempre mantenuto molto riserbo sulla loro storia. Salvo qualche notizia gustosa e succulenta che la Venier si è lasciata scappare nel corso degli anni. Conosciamolo meglio.

Chi è il marito di Mara Venier?

Nicola Carraro classe 1942 è un produttore cinematografico italiano sposato dal 2006 con Mara Venier. Nipote di Angelo Rizzoli inizia a lavorare subito nella casa editrice di famiglia, ma dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico continua a studiare Scienze Politiche all’Università mentre lavora. La carriera universitaria però si ferma, forse anche perché amava molto scommettere. Dalle rotative alla pubblicità la carriera alla Rizzoli prosegue con successo. Nel 1967 diventa assistente di Enzo Biagi che all’epoca era stato assunto nella casa editrice come direttore editoriale dei periodici. Dopo 3 anni, nel ’70 per la precisione, diventa lui direttore editoriale. Nel 1975 dopo diverse avventure lavorative acquisisce la casa editrice Sperling & Kupfer. La carriera cinematografica però è dietro l’angolo. Nel 1977 si sposta a vivere a Roma e acquista le quote della Vides e inizia a produrre film. Quando la sua casa editrice, la Sperling viene venduta alla Mondadori, nel 1994 si trasferisce nell’isola di Providenciales.

Nicola Carraro: l’ex moglie e i figli

Ma al suo ritorno in patria l’aspetta un lieto evento. Dopo il primo matrimonio con Adonella Colonna di Paliano, si unisce in matrimonio con Mara Venier nel 2006. Da quel momento la loro storia d’amore ha spiccato sempre di più il volo e i due si amano follemente ormai da anni. A settembre si sono anche risposati, per rinnovare ulteriormente il loro voto d’amore.