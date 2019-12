Paolo Villaggio, chi sono i figli del famosissimo attore scomparso nel 2017 e che lavoro fanno? Hanno seguito le orme del padre?

Paolo Villaggio, amatissimo e famosissimo attore italiano scomparso il 3 luglio del 2017, aveva due figli. In tanti si chiedono chi siano, cosa facciano nella vita e se hanno seguito le orme del padre. Partiamo dal principio, perché Villaggio era uomo, marito e padre prima di essere il ragionier Fantozzi. Aveva una vita privata che ha sempre raccontato senza peli sulla lingua, con la massima sincerità anche nell’esprimere tutto ciò che riguardava l’amore che lo univa a sua moglie. Un amore lungo 60 anni in cui, sicuramente, ci sono stati alti e bassi. Ma adesso passiamo ai figli: chi sono? Come si chiamano? Qual è la loro professione?

Paolo Villaggio, chi sono i figli? Età, carriera…

Chi sono i figli di Paolo Villaggio e cosa fanno nella vita? Ve lo siete mai chiesto? Se sì, beh, siete nel posto giusto. Come detto, Paolo Villaggio è stato unito a sua moglie per 60 anni: Maura Albites, una fantastica donna. Sono due i figli di Paolo: la femmina, Elisabetta, che adesso ha 50 ed ha seguito le orme del padre perché fa la regista. E poi c’è il maschio, Pier Francesco, detto Piero, che ha lo stesso nome del fratello gemello di Paolo. Con suo fratello, l’attore ha sempre avuto un rapporto meraviglioso: non ci ha mai litigato, mai una volta in vita sua.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elisabetta spiegava che con suo padre non è sempre stato ‘rose e fiori’. Il rapporto tra loro era complicato. Ci sono stati diversi scontri in passato, di cui lei parla così: “Sono stati alla fine salutari, mi ha insegnato a guardare il mondo con quel senso di libertà e quella apertura mentale, senza schemi, che ha sempre avuto lui. Era una persona difficile”.