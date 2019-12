Raffaella Fico, look da urlo e bellezza mozzafiato su Instagram: tutti però notano quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti per la bella napoletana.

Raffaella Fico è sicuramente una donna bellissima, c’è poco da dire. L’ex concorrente del Grande Fratello 8 è una classica bellezza mediterranea, una di quelle che non si dimenticano facilmente e ha fatto girare la testa a tanti uomini, uno su tutti Mario Balotelli, dal quale ha avuto la piccola Pia. Oggi i due ex sono in ottimi rapporti e qualcuno già pensa a un ritorno di fiamma tra i due, che per ora però non trova conferme dai diretti interessati. Poco fa, intanto, la Fico ha fatto impazzire tutti con un look mozzafiato su Instagram, ma i fan hanno notato un ‘dettaglio’ e hanno invaso di commenti il post: ecco cos’è successo.

Raffaella Fico, look da urlo su Instagram: piovono commenti per quel ‘dettaglio’

Raffaella Fico è bellissima e ha un corpo a dir poco mozzafiato, con tutte le forme al posto giusto. La bella napoletana non ha problemi a mostrarsi anche sui social, dove spesso mette in evidenza il suo fisico esplosivo. Poco fa ha fatto lo stesso, condividendo con i fan il suo look prima di uscire. La Fico indossa una lunga giacca rossa, da cui escono le sue gambe statuarie, probabilmente con degli shorts, che però non si vedono. Sotto la giacca, che è particolarmente scollata, si intravede però l’intimo nero di pizzo di Raffaella, che subito ha fatto volare la fantasia dei fan. Ma non è tutto.

Il look di Raffaella, infatti, è un po’ diverso dal solito, e tutti lo hanno notato. A differenza dell’indomabile chioma riccia con cui siamo abituati a vederla, stavolta la Fico ha i capelli lisci, piastrati, e questo ‘dettaglio’ non è certo sfuggito ai suoi fan, che glielo hanno subito fatto notare nei tanti commenti al post, dicendole che starebbe meglio riccia. Siete d’accordo anche voi?