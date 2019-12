Sabrina Ferilli a ruota libera su Maria De Filippi: “E’ una ‘disturbatrice'”, poi racconta un inedito retroscena sul loro rapporto, infine sui progetti futuri di entrambe…

Sabrina Ferilli e MAria De Filippi hanno un rapporto di amicizia molto prezioso, e lo hanno dimostrato in tutta questa stagione di Tu Si Que Vales, con continui siparietti divertenti in ogni puntata. Le due donne, infatti, amano punzecchiarsi a vicenda e scherzare insieme, e il loro rapporto piace molto al pubblico. Intervistate insieme da Fanpage, hanno parlato della loro amicizia e dei loro progetti futuri insieme, e la Ferilli ha raccontato dei retroscena inediti su Maria: ecco le loro parole nel dettaglio.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi intervistate, la ‘confessione’: “Mi è stata molto vicina in quel momento”

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno rilasciato una lunga intervista a Fanpage, parlano della loro amicizia e di tante altre cose che riguardano lavoro e vita privata. Le due sono molto amiche e lo hanno dimostrato. Sabrina ha raccontato un retroscena inedito del loro rapporto, ovvero che Maria le è stata vicina in una sua situazione personale. L’attrice non ha specificato di quale momento si trattasse, ma ha lasciato intendere che la vicinanza dell’amica le è stata di aiuto. Le due hanno anche scherzato, come sempre fanno, sul look dell’altra, prendendosi in giro a vicenda.

Alla domanda su una nuova collaborazione futura a Tu Si Que Vales, Sabrina ha detto che a un’eventuale proposta direbbe di sì, e Maria ha rivelato di averglielo già proposto: “Lei è così, svela le sorprese, è una disturbatrice”, ha detto la Ferilli, facendo ridere tutti i presenti. Sull’eventualità di condurre invece un Sanremo insieme, la De Filippi ha detto che le piacerebbe fare da ‘valletta’ a Sabrina, il che è stata ancora una volta occasione di scambio di battute reciproche. Nel corso dell’intervista, entrambe hanno parlato dei loro progetti futuri e dell’esperienza a Tu Si Que Vales, scambiandosi complimenti e dimostrando ancora una volta un’incredibile sintonia e una grande complicità.