Dopo tanto vociferare, arriva la conferma ufficiale: Tiziano Ferro sarà presente al prossimo Festival di Sanremo. Per tutte e cinque le serate della famosa kermesse canora. A rivelarlo è stato proprio il padrone di casa, Amadeus, durante la finale delle selezioni di Sanremo Giovani, andata in onda ieri sera su Rai Uno. Non sappiamo ancora con precisione il ruolo che Tiziano ricoprirà sul palco dell’Ariston. Sarà un vero e proprio co-conduttore o delizierà le serata con i suoi interventi musicali? Lo scopriremo molto presto!

Tiziano Ferro sarà uno dei protagonisti assoluti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’amatissimo cantante di Latina ci sarà per tutte le serate previste dall’evento. Il ruolo che Tiziano ricoprirà sul palco dell’Ariston è ancora top secret, ma il cantautore farà ufficialmente parte del cast del Festival. Che si preannuncia davvero scoppiettante. Durante la serata andata in onda ieri su Rai Uno, un altro tassello del grande puzzle di Saremo è stato completato: sono stati scelti gli otto giovani finalisti, che se la giocheranno a Febbraio. Ma chi saranno i Big in gara? Ebbene, per conoscere i nomi ufficiali, bisognerà attendere il 6 gennaio: Amadeus li renderà noti durante la puntata speciale dei Soliti Ignoti, con tanti concorrenti vip. Insomma, il Festival di Sanremo è sempre più vicino. E i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutte le sorprese che Amadeus ha preparato per il suo show. Oltre al colpaccio Tiziano Ferro, sicura la presenza di Fiorello, Roberto Benigni e la amatissima coppia Al Bano – Romina Power. E voi, seguirete il prossimo Festival di Sanremo?