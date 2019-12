Verissimo, Paolo Ruffini si confessa nella prossima puntata del talk di Slivia Toffanin: la verità sulla rottura con Diana Del Bufalo.

Domani, 20 dicembre 2019, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Saranno tantissimi gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin, in un appuntamento davvero imperdibile. Tra questi, ci sarà anche Paolo Ruffini, l’attore e comico livornese, che colorerà lo studio con la sua simpatia. Ma, inevitabilmente, si parlerà anche della sua recentissima rottura con Diana Del Bufalo, attrice ed ex allieva della scuola di Amici. È stata Diana ad annunciare la fine della loro storia sui social, con un post che non è passato inosservato. A Verissimo, anche Paolo Ruffini dirà la sua: ecco alcune anticipazioni della sua intervista.

Verissimo, Paolo Ruffini e la fine della storia con Diana Del Bufalo: “Spero che possa trovarmi in un angolo”

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati. La coppia, che aveva già vissuto in passato alcuni periodi di crisi, sembra essersi definitivamente separata. Ad annunciarlo è stata proprio la Del Bufalo, in un post su Instagram in cui non ha nascosto l’amarezza. Nella puntata di domani di Verissimo, Paolo Ruffini si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin, che, inevitabilmente, approfondirà sull’argomento. Dalle anticipazioni della puntata, appare un Palolo molto dispiaciuto per la separazione con Diana, che definisce un ‘essere umano stupendo’: “Qualsiasi cosa che finisce in modo doloroso mi fa star male. L’amore è come la vita, si commettono degli errori. Mi fa male vederla star male”. L’attore toscano ha solo belle parole per la sua ormai ex fidanzata, che, come ammette, non crede di dimenticare facilmente: “L’ho amata tanto ma a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana resterà sempre una principessa Disney meravigliosa”. Parole di un uomo che non sembra non provare più sentimenti per Diana, ma alla domanda su un possibile ritorno di fiamma, Paolo Ruffini ha risposto così: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, che ora è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Per l’intervista completa e per conoscere ulteriori dettagli sulla fine della storia tra Paolo e Diana, non perdetevi la puntata di Verissimo di domani, 21 dicembre, ore 16.00!