Andrea Damante mostra per la prima volta la sua nuova fiamma: le immagini inedite apparse sul profilo del dj veronese.

È uno degli ex tronisti di Uomini e Donne più amati di sempre. La sua storia con Giulia De Lellis ha fatto sognare milioni di fan. Parliamo di lui, Andrea Damante, il bel veronese a cui Giulia ha dedicato il suo libro. Un amore intenso, il loro, che però non ha avuto lieto fine. E se Giulia ha ritrovato la felicità al fianco di Andrea Iannone, per Damante non è stato così facile trovare qualcuno che gli facesse battere di nuovo il cuore. Almeno fino ad ora. Sì, perché a quanto pare, la voce di gossip che è impazzata sul web nelle ultime settimane si è rivelata fondata. Il flirt tra il dj veronese e la bella Claudia Coppola sembra essere stato confermato proprio da Damante, che per la prima volta mostra la ragazza nelle sue stories di Instagram. Diamo un’occhiata.

Andrea Damante mostra per la prima volta la sua nuova fiamma: le immagini inedite

Andrea Damante e Claudia Coppola sono una nuova coppia? La risposta è ancora incerta. Ma, stando alle ultime Instagram stories postate dal bel veronese, qualcosa bolle in pentola. La bellissima mora, infatti, si trova proprio in auto con Andrea, che la riprende nel suo video, mostrandola per la prima volta sui social. Un modo per ufficializzare la loro frequentazione? Ecco uno screen tratto dalle stories di Andrea:

La bellissima modella si trova in macchina con Damante, che mentre è intento a parlare con i suoi follower sposta la fotocamera, inquadrando proprio Claudia. Che tra i due stia nascendo qualcosa di importante? Non ci resta che attendere le prossime news! In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe questa coppia?