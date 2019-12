Anna Tatangelo, sotto il giubbino niente: shooting ‘bollente’ per la cantante, Instagram in delirio per le foto e i video in cui si vede qualcosa di ‘troppo’.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate in Italia, oltre che per la sua bellissima voce e le sue canzoni che emozionano il pubblico, anche per la sua incredibile bellezza. La compagna di Gigi D’Alessio è una vera e propria ‘bomba’, c’è poco da dire, e quotidianamente infiamma Instagram con foto e video a dir poco da urlo, in cui mette in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. Poco fa la cantante ha pubblicato alcuni momenti di uno shooting fotografico di cui è stata protagonista. Nelle foto, Anna indossa solo un giubbotto di pelle, senza niente sotto. In alcune pose si vede qualcosa di ‘troppo’ e lo shooting è diventato subito virale: ecco le immagini da capogiro.

Anna Tatangelo, shooting ‘bollente’: sotto il giubbino niente, si vede ‘troppo’

Anna Tatangelo è una delle donne più belle dello spettacolo. Voce melodiosa e bellezza mediterranea, fanno di lei una delle più apprezzate soprattutto dal pubblico maschile, che attende ogni giorno nuove foto mozzafiato sul suo profilo Instagram. Anna ha accontentato i suoi ammiratori poco fa, quando ha pubblicato alcuni scatti provenienti da uno shooting di cui è stata protagonista. Parliamo di foto davvero da urlo, in cui la cantante indossa solo un giubbotto di pelle oversize, senza nulla sotto. In alcuni scatti, la posa di Anna è tale da far vedere qualcosa di ‘troppo’, anche perchè con alcuni movimenti il giubbino rischia di aprirsi più del dovuto e causare qualche incidente ‘bollente’, facendo così impazzire i tanti fan della Tatangelo, che hanno subito invaso il suo profilo di commenti e like per complimentarsi con lei di tanta sensualità.