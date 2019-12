Eros Ramazzotti a fine concerto ha dato un bacio alla Personal Assistant di Chiara Ferragni: il gesto ha lasciato tutti senza parole, anche la protagonista.

Ieri sera, 20 dicembre, Eros Ramazzotti ha chiuso il ‘Vita ce n’è World Tour‘ al Forum di Assago con un concerto che ha fatto il sold out. Lo storico cantante italiano ha regalato ai presenti due ore di musica: successi vecchi e nuovi, energia, emozioni, e messaggi. Non è mancata la dedica al suo caro amico scomparso prematuramente nel 2002, Alex Baroni. Tra il pubblico del concerto di Milano era presente anche Chiara Ferragni, in compagnia della sua Personal Assistant, Barbara Di Poggio. Dopo il concerto, nel backstage un bacio ha sconvolto tutti i fan del cantante.

Eros Ramazzotti, a fine concerto scatta il bacio: il gesto ha spiazzato tutti

Ieri sera Chiara Ferragni è stata al concerto di Eros Ramazzotti insieme alla sua PA (Personal Assistant) Barbara Di Poggio. Le due amiche e colleghe hanno trascorso una magica serata a cantare a squarciagola le canzoni del mitico cantante romano. Sul profilo Instagram di Barbara è spuntato uno scatto in camerino. Eros la bacia e la abbraccia. “La mia cotta d’infanzia” scrive. “Grazie ad Eros Ramazzotti un vero piacere incontrarti e baciarti” continua.

L’ultimo concerto di ‘Vita ce n’è World Tour’ è stato davvero un succcesso: sold out al Forum di Assago e tra gli ospiti anche la l’influencer più famosa al mondo Chiara Ferragni. Poco prima della fine del concerto c’è stato un momento molto intenso: il cantante era molto legato ad Alex Baroni, scomparso nell’aprile 2002, ed ha deciso di dedicargli uno dei suoi brani, ‘Per me per sempre’. “Voglio dedicarle questa canzone a lui che avrebbe compiuto gli anni tra qualche giorno”: il cantante di ‘Onde’ o ‘La distanza di un amore’ il 22 dicembre avrebbe compiuto 53 anni. Tutto il forum ha accompagnato la voce di Eros con le torce dei telefonini.