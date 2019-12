Barbara D’Urso, attimi di ‘paura’ per la conduttrice: “Ce l’avrò fatta?”; ecco il video che non è passato inosservato.

Non le basta essere una delle regine della tv. Barbara D’Urso è una vera e propria star anche sui social. Nello specifico su Instagram, il social network preferito dai vip. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ama tenersi in contatto col suo pubblico attraverso il suo profilo, dove pubblica foto e video delle sue giornate. E proprio pochi minuti fa, la conduttrice napoletana ha postato un video molto particolare. Un video in cui Barbara si trova in aeroporto. Un luogo non proprio piacevole per la D’Urso: chi segue i suoi programmi, infatti, sa che la conduttrice non ama particolarmente viaggiare in aereo. Al contrario, Barbara non ha mai nascosto di avere una reale paura di volare. Sarà riuscita a prendere l’aereo questa volta? Ecco il video postato sul suo Instagram.

Barbara D’Urso e la sua paura: “Ce l’avrò fatta a prendere l’aereo?”

Barbara D’Urso e la sua paura di volare. Non è un mistero che la conduttrice non ami viaggiare in aereo e si sposti da una città all’altra solo in treno. Ma, dal video apparso sul profilo Instagram della conduttrice, qualcosa potrebbe essere cambiato! Si, perché Barbara viene ripresa proprio mentre si trova in aeroporto, intenta a prendere un volo. Non senza esitazione. Nel video, Barbara sbaglia volutamente ‘strada’, dirigendosi verso l’uscita. Ma, dopo tanta insicurezza, la conduttrice decide di affrontare la sua paura. Date un’occhiata al video:

Un video che non è passato inosservato, quello di Barbara D’Urso, che ha affrontato una delle sue più grandi paure. Quella di volare. La destinazione è top secret. La conduttrice pone molte domande ai suoi followers: “Ce l’avrò fatta a prendere l’aereo nonostante la mia paura di volare?”. La risposta non la conosciamo, ma, stando a quanto appare nel video, Barbara ha deciso di affrontare la sua paura e si è diretta verso gli imbarchi. Dove sarà diretta? Attendiamo news!