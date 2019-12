Belen Rodriguez in intimo bianco infiamma Instagram: fan impazziti per quel ‘dettaglio’ del suo look, pioggia di commenti per il post della conduttrice argentina.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice argentina, che da poco ha terminato con grande successo la stagione di Tu Si Que Vales, è di una bellezza stratosferica, ma soprattutto ha sensualità da vendere, e ogni giorno incanta i suoi followers con foto e video da urlo su Instagram, in cui mette in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. Poco fa, però, oltre ad aver fatto volare la fantasia di tutti con uno scatto ‘bollente’ in intimo, ha anche attirato l’attenzione per un ‘dettaglio’ del suo look, che ha scatenato tantissimi commenti: ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, la foto in intimo è ‘bollente’: fan in delirio per quel ‘dettaglio’ del suo look

Belen Rodriguez è di una bellezza incredibile, qualunque sia il suo look e l’outfit che sceglie di indossare. Poco fa ha pubblicato uno scatto ‘bollente’ su Instagram, stavolta in intimo. Belen indossa infatti un completino intimo di pizzo bianco, che mette in evidenza le sue forme da urlo e fa subito volare la fantasia dei suoi fan. Ma non è tutto. Un ‘dettaglio’ in particolare ha infatti attirato l’attenzione. Stiamo parlando dei suoi capelli, che nella foto sembrano diventati più corti.

Non sappiamo con certezza se si tratti di una parrucca o di un’acconciatura che dà l’effetto del taglio, ma di sicuro sembra che Belen abbia accorciato la sua chioma, facendo una sorta di carrè. Una vera e propria pioggia di commenti ha subito invaso il post della conduttrice, perché i suoi fan vorrebbero vederla prima o poi con un taglio così. Siete d’accordo anche voi?