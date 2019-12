Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il loro ‘momento di coppia’ finisce su Instagram: fan impazziti per il video pubblicato sul profilo della conduttrice.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia davvero invidiabile. I due si sono ritrovati dopo alcuni anni di separazione e sono riusciti a recuperare la loro grande intesa e complicità, come dimostrano le foto e i video di coppia sui social, dove i due appaiono sempre più felici e innamorati. Ultimamente anche il lavoro procede a gonfie vele per entrambi, che sono ormai due conduttori di successo. Poco fa i fan sono letteralmente impazziti per un loro ‘momento di coppia’ che è finito su Instagram, un momento in cui erano davvero ‘incontenibili’ in macchina: ecco cosa stavano facendo.

Belen e Stefano incontenibili in auto: il loro ‘momento di coppia’ finisce su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sanno sempre come far impazzire e soprattutto sorridere i loro tantissimi fan. I due amano giocare e divertirsi insieme e lo hanno fatto anche poco fa, mentre erano in macchina con il piccolo Santiago, nel traffico di Milano. Stefano era alla guida e Belen lo riprendeva mentre cantava e ballava, scatenandosi con la musica di Ray Charles. Il video della conduttrice è davvero esilarante, e anche lei si lascia andare al ritmo di tanto in tanto, riprendendosi mentre balla e si scatena insieme a suo marito, mentre il piccolo Santiago assiste alla scena.

Poi Stefano prende una bottiglina d’acqua e la usa come un microfono, cantando a squarciagola mentre la moglie ride divertita. Un ‘momento di coppia’ davvero imperdibile, insomma, che è finito su Instagram facendo impazzire i fan dei due conduttori, i quali hanno dimostrato ancora una volta la loro incredibile complicità e tutto l’amore che li lega.