Caterina Balivo si siede ed accavalla le gambe: copertina bollente

Caterina Balivo è la protagonista di una copertina davvero bollente: si siede e quando accavalla le gambe…Instagram è in visibilio.

È la regina indiscussa del primo pomeriggio, Caterina Balivo. Con il suo show quotidiano Vieni da Me, la conduttrice registra degli ascolti davvero da record. Merito, ovviamente, degli ospiti presenti in studio, ma, senza alcun dubbio, della sua bellezza e della sua semplicità. Nonostante due figli e un’età non più da ‘ragazzina’, la campana vanta di un fascino, di un’eleganza e di una raffinatezza più unica che rara. Di cui ce ne da ampia testimonianza su Instagram. Come raccontato in diversi nostri articoli, Caterina è molto attiva sui social. Infatti, è solita condividere delle foto che, in un batter baleno, ottengo un successo davvero smisurato. Così come questa di qualche ora fa. Si tratta, infatti, della copertina per il settimanale Gente. Eppure, anche in quest’occasione, la Balivo è davvero bollente. Ecco perché.

Caterina Balivo, copertina bollente: si siede e quando accavalla le gambe…

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno le ultime puntata di questo 2019 di Vieni da Me, ci ‘gustiamo’ Caterina Balivo su Instagram. Come dicevamo precedentemente, la conduttrice è sempre molto attiva sui social. Ci tiene particolarmente ai suoi followers. Ed è proprio per questo motivo che non perde mai occasione di poter interagire con loro. Che sia con foto strabilianti, con racconti inediti o backstage del suo programma, la napoletana è un vero e proprio libro aperto con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, in anteprima, ha deciso di mostrare loro la copertina del settimanale Gente. Ecco di che cosa parliamo:

Splendida, vero? Una copertina davvero ‘bollente’, c’è poco da dire. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la campana indossa un fantastico vestito rosso con una coda davvero mozzafiato. Ma non solo. Perché, data la posizione assunta sui pacchi regalo, la conduttrice lascia intravedere un po’ troppo. È seduta ed accavalla le gambe, si vede chiaramente, è per questo motivo, quindi, che non si può fare a meno che notare le sue lunghe e bellissime gambe.