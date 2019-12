Chiara Ferragni, la sorella Valentina insultata dagli haters: offese pesanti, ecco come ha reagito, botta e risposta senza freni su Instagram.

Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e tra le prime nel mondo. Tramite lei, che su Instagram conta ad oggi ben quasi 18 milioni di followers, anche le sue sorelle minori Valentina e Francesca sono diventate note al grande pubblico. Tutte bellissime e simili esteticamente, le tre sorelle Ferragni sono molto legate e cercano di trascorrere insieme più tempo possibile. Innamorate del piccolo Leone, Valentina e Francesca sono due zie ‘doc’, e spesso sono insieme al loro nipotino. Insomma, la famiglia Ferragni è molto unita, tanto che è già capitato in passato che Chiara sia intervenuta pubblicamente per rispondere ad alcune critiche social rivolte alle sorelle. Poco fa è successa una cosa simile, perché Valentina è stata duramente attaccata su Instagram dagli haters. La sua reazione, però, è stata davvero da applausi: ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni, la sorella Valentina bersaglio degi haters: la sua reazione è da applausi, ecco cos’è successo

Chiara Ferragni è davvero molto legata alle sue sorelle, e spesso pubblica su Instagram degli scatti di quando tutte e tre erano bambine, facendo emozionare i suoi followers. Poco fa, però, Valentina è stata bersaglio di pesanti critiche e insulti poco carini da parte di alcuni haters, che hanno commentato un suo video in cui si esercita con la pole dance. La ‘piccola’ Ferragni ha un corpo bellissimo, solo leggermente più ‘pieno’ rispetto alle sue sorelle e rispetto anche all’insegnante di danza che è accanto a lei nel video.

Oltre ai tanti commenti pieni di complimenti arrivati al video, tra cui quello della sorella Chiara, ci sono stati alcuni haters che hanno attaccato Valentina, dandole della ‘cicciona’, o appellandola con termini peggiori come ‘cotechino’. Parole pesanti, alle quali però la ragazza ha risposto con eleganza e classe. Il botta e risposta con un utente su Instagram è senza freni, ma soprattutto è da applausi per la superiorià con cui Valentina ha affrontato il ‘problema’.