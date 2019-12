In questa ultima foto su Instagram, Costanza Caracciolo accavalla le gambe sulla poltrona: lo spacco della gonna che indossa è profondo e…

Costanza Caracciolo sta vivendo, insieme a suo marito Christian Vieri, uno dei momenti più splendenti che una coppia possa vivere. Ad un anno dalla nascita di Stella, la loro primogenita, la coppia è in attesa di una seconda figli. È proprio questa splendida notizia che, pochissime settimane fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha reso ufficiale nello studio di Verissimo. Tuttavia, nonostante sia incinta di 6 mesi e, soprattutto, la ‘fatica’ si inizia a far sentire, la giovane siciliana continua a mantenere una bellezza davvero inaudita. Ce ne da conferma quest’ultima foto su Instagram. Condivisa, tra l’altro, qualche ora fa. Ecco. In suddetto scatto, la giovane si mostra seduta su una poltrona con le gambe accavallate, ma lo spacco del suo vestito è davvero profondo.

Costanza Caracciolo accavalla le gambe: lo spacco è profondo e…

È sabato sera. E come tutti i weekend che si rispettino, questa sera ci si dà alla pazza gioia. In prossimità delle feste, è più che normale che chiunque di noi voglia trascorrere qualche ora in totale relax e, soprattutto, in buona compagnia. È proprio questo che, da quanto traspare dall’ultima foto su Instagram, sta per fare Costanza Caracciolo. Non sappiamo con precisione di quale tipo di serata sia stata protagonista. Ma, dato il suo outfit, sembrerebbe essere speciale. Indossa un fantastico vestito con uno spacco davvero da urlo, l’ex velina di Striscia la Notizia. È proprio per questo motivo che quando accavalla le gambe...Guardare per credere:

Nulla di ‘scandaloso’, da come si può vedere chiaramente dall’immagine riproposta in alto. Fatto sta che, data la posizione assunta in suddetto scatto e lo spacco davvero vertiginosa, la bella siciliana sfoggia un paio di gambe davvero fenomenali. Non trovate pure voi?