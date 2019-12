A pochi mesi dal matrimonio, Cristina Chiabotto è incinta? Stando ad alcune immagini pubblicate, non ci sarebbero più dubbi: ecco i dettagli.

Sono passati davvero pochissimi mesi dal matrimonio di Cristina Chiabotto con Marco Roscio. Soltanto verso la fine di settembre scorso, infatti, la coppia ha annunciato di essere convolata a nozze. Dopo due anni di relazione, l’ex Miss Italia ha deciso di sposare l’uomo che, dopo la fine della sua relazione con il bellissimo Fabio Fulco, le ha fatto battere nuovamente il cuore. Ecco. Insomma, il passo più importante è stato compiuto. Cosa manca adesso? Semplice: un bebè. A tal proposito, stando ad alcune immagini pubblicate dal sito web del settimanale Oggi, sembrerebbe che la giovane modella sia incinta. Ovviamente, per il momento non c’è nulla di confermato. Eppure, sembrerebbe che la bella Chiabotto abbia un pancino un po’ troppo ‘sospetto’.

Cristina Chiabotto incinta? Le foto che insinuano il dubbio

Era il 21 Settembre scorso quando, a Venaria, con una cerimonia riservata a pochi intimi, Cristina Chiabotto e il suo fidanzato Marco Roscio si sono giurati amore eterno. Dopo una lunga relazione, durata più di 10 anni, con Fabio Fulco, l’ex Miss Italia ha ritrovato nuovamente l’amore. Erano fidanzati soltanto da due anni. Eppure, sono serviti per fare capire alla giovane modella quanto l’imprenditore fosse l’uomo della sua vita. Attualmente, la Chiabotto è felice, innamorata e spensierata. Eppure, per rendere ancora più perfetto quest’idillio d’amore manca soltanto un bebè. Come dicevamo precedentemente, stando ad alcune foto pubblicate sul sito web di Oggi, sembrerebbe che l’ex Miss Italia abbia delle forme abbastanza pronunciate. Che lascerebbero pensare che, a pochi mesi dal matrimonio, sia incinta del suo primo figlio. Sarà davvero così? Ovviamente, al momento non c’è nulla di confermato. Dal momento che nessuno dei due diretti interessati è intervenuto al riguardo. Se così fosse, comunque, auguri vivissimi.