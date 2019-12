Chi è Diana Del Bufalo, età, carriera, amori e vita privata dell’ormai ex fidanzata di Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo, chi è? Cosa fa nella vita? Se ve lo state chiedendo, siete nel posto giusto. E’ una attrice, cantautrice e conduttrice televisiva. E’ emersa nel mondo dello spettacolo grazie al talent Amici di Maria De Filippi ed alla sua spiccata personalità condita da un carattere esuberante e vivace che ha colpito da subito i telespettatori. Diana nasce a Roma nel 1990 da un padre professore universitario e una madre cantante lirica. E’ proprio grazie alla mamma che la del Bufalo si appassiona alla musica senza mai però tralasciare gli studi. Uno su tutti in particolare, quello della lingua inglese che Diana conosce alla perfezione. Diana dopo aver partecipato ad Amici nel 2010 conosce il suo grande amore Paolo Ruffini durante l’esperienza della conduzione di Colorado. A quei tempi Ruffini era sposato ma, a suo dire, in crisi con la moglie.

Diana Del Bufalo: la carriera e… Paolo Ruffini

Diana dunque conosce Paolo Ruffini quando lui era ancora sposato. Proprio per questo motivo, quando si scoprì della loro relazione, i media accusarono la ragazza di aver distrutto il matrimonio del conduttore. In seguito le cose vennero chiarite: l’attrice infatti dichiarò che lei e Paolo si misero insieme solo dopo la fine del matrimonio di lui. La storia d’amore tra i due è stata alquanto tormentata. Infatti Diana la scorsa estate lasciò Paolo per una nuova presunta fiamma. Che si è spenta nel giro di pochi mesi però. In quanto la stessa Del Bufalo dopo la ‘sbandata’ è tornata da Ruffini. La carriera di Diana, come già detto, inizia con Amici di Maria De Filippi nel 2010, nel 2011 poi debutta al cinema con Massimo Boldi nel film “Matrimonio a Parigi”. L’anno dopo conduce poi il Music Summer Fest. L’anno della consacrazione però arriva con la conduzione di Colorado al fianco di Paolo Ruffini nel 2015. Nel 2016 Diana recita nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti” e l’anno successivo è protagonista in una miniserie Rai C’era una volta Studio Uno. Dopo averla vista a teatro con lo spettacolo La sposa Cadavere ora è al cinema con il film L’Agenzia dei Bugiardi, proprio insieme a Paolo Ruffini.

Un amore finito…

L’amore inizia, ci rende felici, ci fa sentire tre metri sopra il cielo e poi ci sbatte a terra con tutta la violenza possibile. L’amore finisce. Proprio come ogni altra cosa al mondo: inizia e finisce. Ed è finito anche quello tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Non molto tempo fa è apparso sui social un post di Diana in cui annunciava la fine della relazione con l’attore e presentatore televisivo. Non sappiamo ancora cosa sia successo tra i due. Tuttavia, l’attore ha provato a dare una spiegazione ai microfoni di Verissimo, a Silvia Toffanin.