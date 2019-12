Diana Del Bufalo torna a sorridere dopo la rottura con Paolo Ruffini: “Alla fine esce sempre il sole”, la foto su Instagram rende felici i fan dell’attrice.

Diana Del Bufalo è una delle attrici più amate della tv e del cinema italiano, conosciuta e apprezzata per il suo talento, ma anche per la sua grande simpatia. Ex concorrente di Amici, Diana è stata anche cantante e conduttrice di successo. Proprio durante l’esperienza come presentatrice di Colorado, ha conosciuto l’attore e regista Paolo Ruffini, al quale è stata legata dal 2015 fino a un paio di mesi fa, quando la loro storia è finita. Qualche giorno fa l’attrice ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, lanciando pesanti accuse al suo ex, che invece a Verissimo ha parlato molto bene di lei. Ora, però Diana sembra aver finalmente ritrovato il sorriso: ecco la foto su Instagram che ha reso felici i suoi fan.

Diana Del Bufalo ha sofferto molto per la rottura con Paolo Ruffini. La loro storia è durata 4 anni, tra alti e bassi. Qualche giorno fa è arrivato il durissimo sfogo dell’attrice contro il suo ex, ma ora sembra che nella sua vita sia tornato il sereno. Poco fa, infatti, la Del Bufalo ha pubblicato una foto nelle storie Instagram in cui è di nuovo felice e sorridente. “Alla fine esce sempre il sole”, recita la didascalia dello scatto, riferita anche a un raggio di sole che illumina il viso di Diana. Che ci sia anche un nuovo amore in vista per lei? Non si sa, probabilmente l’attrice ha voluto solo rassicurare i suoi fan sul fatto che pian piano sta riprendendo in mano la sua vita e che, nonostante la sofferenza, non ha perso la sua solita verve e il suo bellissimo sorriso.