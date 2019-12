Elettra Lamborghini, l’avete mai vista da bambina? Spuntano le foto inedite della bellissima cantante da piccola.

Elettra Lamborghini è una delle star più amate sul web. La bellissima cantante ha un seguito pazzesco sui social, in particolare su Instagram. Ed è proprio lì che Elettra, qualche ora fa, ha mostrato alcune foto che non sono passate inosservate. Sì, perché la Lamborghini si è ‘accodata’ a quella che è un po’ la moda del momento per molti vip sui social: quella di mostrare ai proprio followers le immagini di quando erano bambini. Avete mai visto Elettra Lamborghini da bambina? Ebbene, la cantante ha postato un collage con alcuni scatti della sua versione ‘mini’. E quello che si può notare è che Elettra era meravigliosa già da piccina! Date un’occhiata.

Elettra Lamborghini da bambina: caschetto e frangetta, ecco le foto

Oggi Elettra Lamborghini è di una bellezza disarmante. Ma l’avete mai vista da bambina? Ebbene, ci ha pensato lei a mostrare ai suoi numerosissimi followers la sua versione in ‘miniatura’. Una bambina stupenda. Ecco gli scatti apparsi nelle stories della Lamborghini:

Un collage con quattro foto di Elettra da bambina. Un post dolcissimo, quello apparso nelle storie dell’ex coach di The Voice of Italy. Gli occhioni blu sono sempre gli stessi, come lo sguardo vispo. Cambia il look della sua chioma: caschetto e frangetta. Un taglio che sarebbe difficile da immaginare su Elettra oggi, data la sua ‘paura’ di tagliare i capelli. Foto davvero dolcissime, quelle che Elettra ha condiviso con i suoi followers, che ogni giorno seguono le ‘avventure’ della loro beniamina. Che, come possiamo ben vedere, è bellissima sin dai suoi primi anni di vita! E voi cosa aspettate a seguire Elettra Lamborghini su Instagram? Non ve ne pentirete!