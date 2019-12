Emma Marrone appena uscita dalla doccia, niente asciugamano: “Niente…”

Emma Marrone appena uscita dalla doccia, l’asciugamano non c’è ed il pubblico Instagram impazzisce: “Niente…”

Emma Marrone, bella come non mai e sempre sorridente nell’ultimo periodo: il suo album ‘Stupida allegria’ ha portato una ventata di serenità evidente dopo un momento abbastanza difficile della sua vita. Sappiamo tutti che, ultimamente, si è sottoposta ad un delicato intervento e che per fortuna è andato tutto bene. Adesso è tornata, alla grande, più forte che mai. Il suo Instagram è sempre pieno di foto, video e storie che pubblica quasi di continuo. Ha un bellissimo rapporto con i suoi fan e lo dimostra condividendo con loro proprio qualsiasi cosa. Dal giro in trattore alla frangetta ‘a ca… di cane’. Insomma, si diverte e diverte i suoi fan anche così.

Emma Marrone appena uscita dalla doccia: “Senza trucco, senza inganno”

Con una foto del genere, Emma non poteva che fare il carico di like. Come vediamo, sembra appena uscita dalla doccia in quanto ha i capelli ancora bagnati. Non si vede un asciugamano e neanche l’ombra di biancheria che siano lì a coprirla. E’ bella, Emma, così: senza trucco e senza inganno, come scrive nella didascalia che accompagna la foto sui social. Per lei, arrivano complimenti da ogni dove.

Quasi 50mila ‘mi piace’ in pochi minuti e oltre 1000 commenti. Tra questi, c’è anche quello di Miriam Leone che si complimenta con lei per la sua bellezza al naturale: “Sei top”. Non manca quello di Francesco Arca, con tanti cuoricini. Insomma, Emma si è presa la scena social in questo sabato che precede il Natale 2019 con una foto che piace veramente a tutti. E come potrebbe essere altrimenti? Instagram ci fornisce decine e decine di filtri. Trucchi? Una donna potrebbe utilizzarne in quantità industriali. Ma Emma è così: come la vediamo in questa foto.