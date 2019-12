Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice molto amata dal pubblico si sottopone ad un intervento chirurgico: le sue prime parole

Giulia Latini è riuscita ad avere successo grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice al trono classico di Uomini e Donne. Giulia dopo la fine dell’esperienza alla corte di Maria De Filippi, ha continuato gli studi Universitari, laureandosi in Architettura e lavorando come fashion influencer su Instagram. Proprio su Instagram la ragazza è seguitissima dalle teenager a cui dispensa consigli di bellezza e d’amore. Sul noto social qualche giorno fa si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti, in merito ad un intervento chirurgico a cui si è sottoposta. Vediamo le prime parole della Latini dopo l’intervento.

Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice si sottopone ad un intervento chirurgico: le sue prime parole

Giulia Latina nei giorni scorsi si è sottoposta ad un intervento chirurgico per l’aumento del seno e su Instagram si è mostrata subito dopo per parlare con i propri follower. Giulia ha spiegato ai suoi seguaci di aver tentennato parecchio prima di prendere questa decisione, fino a poco tempo fa. Stando a quanto riportato dalla ragazza su Instagram, fino ad un anno fa, non aveva mai preso in considerazione l’idea di sottoporsi ad un intervento di aumento del seno, per non risultare uguale a tutte le altre. Nonostante questo pensiero fisso, alcuni mesi fa si è sottoposta ad una visita specialistica, con un medico che le avrebbe ispirata molta fiducia. Conseguentemente la visita avrebbe iniziato a pensare di volersi sottoporre a questo tipo di intervento per migliorarsi e per stare bene con sé stessa, senza pensare di essere giudicata. Proprio il giudizio dei follower la spaventava e per questo ha deciso di essere sincera e metterli al corrente di questa decisione.