Guendalina Tavassi, top super scollato in discoteca: la posa ‘bollente’ dell’influencer infiamma Instagram, decolleté da capogiro e fan in delirio per lei.

Guendalina Tavassi è una delle influencer più sensuali in circolazione. Ex concorrente del Grande Fratello, è rimatsa sempre nel circuito televisivo dpo il reality, soprattutto nelle vesti di opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, dove sfoggia il suo carattere forte e sempre senza peli sulla lingua, che spesso l’ha portata a duri scontri con altri personaggi televisivi. Molto attiva anche sui social, Guendalina pubblica tutto della sua vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli più familiari, con il marito Umberto D’Aponte e i suoi figli. Poco fa ha condiviso con i fan i video e le foto di una serata in un locale con le sue amiche, in cui indossava un top super scollato. Uno degli scatti è particolarmente mozzafiato, perchè la posa di Guendalina è ‘bollente’ e fa impazzire i suoi fan.

Guendalina Tavassi, la posa in discoteca è ‘bollente’: top super scollato, fan in delirio per l’influencer

Guendalina Tavassi ha infiammato Instagram con uno scatto a dir poco da capogiro. Ieri sera l’influencer e opinionista romana è uscita con le amiche e si è scatenata in un locale della movida romana, con un look davvero mozzafiato. Guendalina indossa infatti un top argentato molto luminoso, che da un lato ha la manica lunga, mentre dall’altro è completamente scollato, effetto reggiseno. Il top è davvero ‘particolare’, ma soprattutto mette in evidenza il decolleté esplosivo di Guendalina, che fa impazzire i suoi tanti fan.

Ma non è tutto. Nello scatto pubblicato su Instagram, l’influencer è seduta sul bancone del bar del locale, in una posa a dir poco ‘bollente’, che unita al suo outfit audace crea un effetto ‘bomba’ per i suoi followers, che hanno subito invaso il post di like e commenti, sbalorditi davanti a tanta bellezza e sensualità.