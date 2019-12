Ieri sera è andata in onda la prima puntata de La Porta dei Sogni, la storia di Sofia è stata da brividi, ma un dettaglio non ha convinto il pubblico.

La nuova avventura di Mara Venier è finalmente partita. Dopo la splendida conduzione di Domenica In, la zia d’Italia, da ieri sera, è al timone di un nuovo programma davvero incredibile. Parliamo di La Porta dei Sogni. Proprio ieri, venerdì 20 Dicembre, è andata in onda il primo appuntamento. Che, stando ad alcuni commenti apparsi su Twitter, non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto per il format del programma, ma anche per una storia in particolare. Parliamo, infatti, della storia della giovane Sofia che, da circa 3 anni, vive una storia a distanza con Kartik. Ecco. È proprio in questo preciso momento che il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

La storia di Sofia a La Porta dei Sogni è da brividi, ma un dettaglio non convince

Sofia è una giovane ragazza di soli 20 anni che, da circa 3 anni, vive una storia a distanza con Kartik. Ebbene si.È proprio questa la seconda storia affrontata nella prima puntata de La Porta dei Sogni. A chiamare alla trasmissione di Mara Venier è Sonia, la sorella della giovane, che, ‘stanca’ di vedere Sofia godersi una storia d’amore per chat, ha deciso di regalarle la possibilità di vedere, per la prima volta, il suo grande amore. Perché sì, i due giovani sono fidanzati da due anni, ma purtroppo non sono mai riusciti ad incontrarsi. Dal momento che Kartik vive in India. Insomma, una storia da brividi. Che però, a causa di un dettaglio, non sembra aver convinto alla grande il pubblico da casa. Perché? Ve lo sveliamo immediatamente:

Ecco. È proprio per questo particolare dettaglio che, da quanto si evince da alcuni commenti apparsi sul web, sembra che la storia non abbia convinto.