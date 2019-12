Le Donatella, la foto in intimo trasparente infiamma Instagram: le gemelle si girano di spalle, lato B da urlo per entrambe, fan in delirio per lo scatto ‘bollente’.

Silvia e Giulia Provvedi, note al pubblico come Le Donatella, sono amatissime dal pubblico. Le due gemelle, uguali fisicamente ma completamente diverse dal punto di vista caratteriale, hanno fatto tanta tv, da concorrenti di X Factor e del Grande Fratello Vip, a giudici del ‘muro’ di ‘All Together Now’, facendosi conoscere e apprezzare dal pubblico per la loro simpatia. Ma non solo. Le due ragazze sono anche bellissime e spesso infiammano Instagram con scatti mozzafiato, in cui mettono in mostra i loro fisici da urlo. Ed è proprio quanto hanno fatto poco fa, quando hanno pubblicato una foto sul loro profilo condiviso. Nell’immagine in questione, Silvia e Giulia sono in intimo e fanno impazzire tutti con il loro lato B in primo piano: scopriamo insieme la foto da urlo.

Le Donatella, lato B da urlo su Instagram: la foto in intimo trasparente è ‘di fuoco’

Le Donatella hanno infiammato Instagram poco fa con uno scatto a dir poco mozzafiato. Le due gemelle sono molto disinibite e spesso mostrano il loro corpo da urlo sui social, proprio come con quest’ultima foto, che è davvero ‘bollente’. Silvia e Giulia indossano infatti dei completini intimi neri di pizzo, molto simili tra loro, con delle trasparenze davvero da urlo. Ma non è tutto. Le due sorelle sono in una posa super sensuale, quasi di spalle, anche se hanno la testa rivolta verso l’obiettivo, e quindi in primo piano c’è il loro lato B, che ha fatto semplicemente impazzire i followers. Il post, infatti, è stato subito invaso da like e commenti per la bellezza e l’incredibile sensualità delle due gemelle.

