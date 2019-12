In una recente intervista per Fanpage, Maria De Filippi ha fatto un’inedita rivelazione su una futura conduzione del Festival di Sanremo: cosa dice.

È la vera e propria regina della televisione, Maria De Filippi. Nonostante lei dica e sia certa del contrario, la talentuosa moglie di Maurizio Costanzo è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più ammirate, seguite ed apprezzate della televisione italiana. Ogni sua programma, diciamoci la verità, registra un record di ascolti davvero incredibile. A partire da Uomini e Donne. Fino a Tu si que Vales. È proprio a tal proposito che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la conduttrice lombardo si è lasciata andare, insieme a Sabrina Ferilli, ad una lunga e sorprendente intervista ai microfoni di Fanpage. Durante la quale ha parlato praticamente di tutto. Non soltanto del rapporto con i social, della prossima edizione del talent di Canale 5, ma anche di Sanremo. Ecco l’inedita rivelazione che fa al riguardo.

Maria de Filippi a Sanremo: “Lo farei solo con lei”, a chi si riferisce

L’intervista a cui Maria De Filippi, insieme a Sabrina Ferilli, si è sottoposta per Fanpage è stata davvero incredibile. Durante questa ‘chiacchierata’, infatti, la conduttrice televisiva ha affrontato qualsiasi tipo di argomento. A partire, quindi, dai suoi programmi. Fino a Sanremo. Tra pochi mesi, infatti, inizierà la nuova edizione al timone di Amadeus. Ebbene, ma la regina di Medieset lo condurrebbe mai? Ricordiamo che, pochi anni fa, la talentuosa moglie di Maurizio Costanzo ne è stata a capo insieme a Carlo Conti. Ma rifarebbe questa esperienza? Ecco. La risposta della De Filippi è immediata e precisa. “Lo farei su una gamba sola ma solo con lei”, dichiara Maria. Ma a chi si riferisce? A Sabrina Ferilli. Ebbene si. La conduttrice di Uomini e Donne sarebbe disposta a condurre il Festiva della canzone Italiana a patto che, accanto a lei, ci sia l’attrice romana. Con la quale, come testimoniato anche durante l’esperienza a Tu si que Vales, ha un ottimo rapporto. Chissà, verranno accontentate?