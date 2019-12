Michelle Hunziker non trattiene la gioia: la splendida notizia

In queste ultime Instagram Stories, Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia: la notizia è davvero splendida.

È una delle conduttrici che più ama il pubblico italiano. Con la sua simpatia ed ilarità, Michelle Hunziker dimostra, in qualsiasi circostanza, tutta la sua bravura e, soprattutto, talento. Non a caso, il 2019 è stato un anno davvero ricco ed intenso per lei. Non soltanto, infatti, è stata al timone di Striscia la Notizia, programma secolare di Canale 5, ma è stata anche la colonna portante di diversi nuovi progetti televisivi. A partire, quindi, da Amici Celebrities ed, ovviamente, All Together Now. Proprio la seconda edizione di questo talent di Canale 5, infatti, sta andando in onda in queste ultime settimane. Insomma, un anno davvero impegnativo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la conduttrice svizzera non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia. Ecco perché.

Michelle Hunziker stenta a trattenere la sua gioia: cos’è successo su Instagram

Come dicevamo precedentemente, quindi, questo è stato, senza alcun dubbio, un anno davvero molto impegnativo per Michelle Hunziker. Anche perché, parliamoci chiaro, le avventure in cui si è cimentata e che, tra l’altro, si sono dimostrate davvero splendide, non sono state affatto poche. È proprio per questo motivo che, in prossimità del Natale, la conduttrice televisiva ha ricevuto una splendida notizia. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio questa fantastica notizia che, pochissime ore fa, Michelle Hunziker ha voluto dare ai suoi followers. La conduttrice televisiva è ufficialmente in vacanza. Ebbene si. In occasione di queste due lunghe settimane di festa, anche la bella moglie di Tomaso Trussardi sarà a casa a godersi la sua famiglia. Insomma, una notizia davvero splendida. Per la quale, data la contentezza della diretta interessata e dei suoi due cagnolini, non riesce a trattenere la sua gioia.