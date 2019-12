Cecilia Rodriguez al programma di Lorella Boccia, Rivelo, ha confessato molte cose di sé e sui rapporti con i suoi ex ‘colleghi’ del GF VIP: tra queste c’è un retroscena su Luca Onestini. Ecco le sue parole.

Cecilia Rodriguez è la splendida argentina, sorella di Belen, conosciuta per le sue partecipazioni ai reality più famosi d’Italia. Dopo L’Isola dei Famosi, è entrata nella casa del Grande Fratello VIP. Ha partecipato al reality condotto da Ilary Blasi quando era fidanzata con Francesco Monte: l’esperienza le ha portato Ignazio Moser di cui si è innamorata. In diretta ha lasciato l’ex tronista per viversi al meglio la nuova love story. Sono trascorsi due anni da quell’esperienza e pochi giorni fa, nell’intervista a Rivelo ha fatto una confessione.

Cecilia Rodriguez, la confessione su Luca Onestini: “Non è stato un bel gesto”

Cecilia Rodriguez ospite di Lorella Boccia nel suo ‘Rivelo’ ha fatto molte confessioni. L’ex di Francesco Monte ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP. Su Luca Onestini ha rivelato:

“C’è stata una discussione. Ci sono di mezzo cose che mi hanno raccontato e che non potevo raccontare. Io in realtà l’ho tutelato. A me avevano raccontato un casino tra lui e Soleil. Alla fine ho imparato che bisogna stare con la bocca chiusa. Mi avevano raccontato che lui si era preparato tutto. In realtà si erano lasciati prima del GF, ma che lui l’avrebbe lasciato in diretta. Alla fine però è stata lei a lasciarlo. Lei si è messa con Marco Cartasegna. Io non volevo raccontare questa cosa. A me aveva raccontato tutto la persona che era in studio a supportarlo come famiglia. Non è stato un bel gesto”.

Cecilia ha rivelato che questa persona le ha raccontato il fatto ed ha sbagliato. Ha concluso: “Io volevo spiegare a Luca che c’era qualcuno che alla fine non era così suo amico. Solo che poi io sono passata per bugiarda e sono stata proprio io a lasciare il fidanzato in diretta”.