Rita Rusic, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del GF Vip, arriva una splendida notizia per lei: ecco di cosa si tratta

Rita Rusic sarà una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. La notizia è stata annunciata qualche settimana fa e poi ripresa da vari siti e settimanali di gossip. La showgirl oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Per la modella sarà una sorta di rilancio nella televisione italiana, a dieci anni dalla sua ultima apparizione come giurata a Ballando con le Stelle. La Rusic ha già dichiarato al settimanale “Chi” di voler essere la bomba della nuova edizione del reality show in onda su Canale 5.

La prima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 8 gennaio 2020. Tra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia, come abbiamo già detto, ci sarà la Rusic. A pochi giorni dall’inizio del reality show in onda su Canale 5, è arrivata una splendida notizia per lei. L’ex marito Vittorio Cecchi Gori infatti, intervistato nel programma televisivo Storie italiane, ha dichiarato: “A Natale sarò con Rita Rusic e mio figlio Mario“. Per le festività natalizie, dunque, la famiglia Cecchi Gori-Rusic si riunirà e per la showgirl è una bellissima notizia. I due sono rimasti legati sentimentalmente fino al 2000, quando poi hanno deciso di divorziare. La Rusic ha avuto due figli con Cecchi Gori, Mario (sopra citato) e Vittoria. Quest’ultima purtroppo non trascorrerà il Natale con mamma e papà: “Vittoria rimarrà negli Stati Uniti” – ha dichiarato l’ex produttore cinematografico – “ha un po’ di difficoltà a venire qui. Comunque ci andrò io negli Stati Uniti, è una promessa“.

Cecchi Gori di recente ha avuto un malore, ma adesso ha dichiarato di sentirsi bene e di aver ripreso l’attività fisica.