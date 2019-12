Rosa Perrotta, scatto ‘audace’ senza pantaloni: la didascalia del post scatena le critiche degli haters, l’ex tronista risponde per le rime a tutti, ecco le sue parole.

Rosa Perrotta è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne, soprattutto perchè il ragazzo che ha scelto nel programma, Pietro Tartaglione, si è confermato nel tempo l’uomo della sua vita. I due sono sempre più innamorati e hanno dato alla luce il piccolo Domenico, che oggi ha 5 mesi. Rosa ha condiviso con i fan ogni momento della sua gravidanza, e questo le è costato talvolta pesanti accuse. Poco fa, forse stanca di alcune critiche ricevute sulla sua vita, ha pubblicato una foto con una didascalia ‘provocatoria’, scatenando così le ire degli haters: ecco cos’è successo e come ha risposto alle accuse l’ex tronista.

Rosa Perrotta, la didascalia dello scatto è ‘provocatoria’: haters scatenati, lei risponde per le rime

Rosa Perrotta ha scatenato i commenti degli haters con una foto su Instagram, ma soprattutto con la didascalia del post, palesemente provocatoria. Forse stanca di chi la accusa spesso di non fare nulla e di non avere un vero lavoro, Rosa ha pubblicato due foto ‘audaci’ senza pantaloni, con le gambe in bella vista, e soprattutto con due espressioni diverse del viso, una più corrucciata e l’altra più distesa. “Nella prima foto mi arrabbio quando mi dicono che non faccio nulla dalla mattina alla sera”, ha scritto Rosa, “Nella seconda mi rilasso perché realizzo che chi scrive questo non sa nulla di me”.

La foto della Perrotta ha scatenato le ire degli haters, che hanno subito invaso il post di commenti al veleno, ai quali però l’ex tronista ha risposto per le rime, dimostrando una calma e una superiorità davvero da applausi.