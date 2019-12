Pochissime ore fa, Serena Enardu è stata protagonista di una brutta disavventura per strada: l’influencer ha racconto tutto l’episodio su Instagram.

È stata una vera e propria disavventura quella raccontata su Instagram da Serena Enardu. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex tronista di Uomini e Donne è una vera e propria celebrità dei social. Proprio sul suo canale ufficiale, la giovane sarda è solita interagire i suoi sostenitori con racconti riguardanti le sue giornate quotidiane. Non soltanto, quindi, entusiasmanti foto, ma anche retroscena inediti sulla sua famiglia, resoconti di spiacevoli episodi ed, infine, confessioni sul suo attuale stato d’animo. Insomma, di tutto e di più. È proprio per questo motivo che questo brutto episodio capitatole per strada l’ex tronista non poteva fare a meno di raccontarlo. Sapete cosa le è successo? Fortunatamente non è nulla di grave. Ma ecco tutti i dettagli.

Serena Enardi, brutta disavventura per strada: il racconto su Instagram

Non perde mai occasione di poter aggiornare su tutto ciò che le accade. Non soltanto, quindi, piccoli imprevisti domestici, ma anche veri e propri episodi davvero incredibili. Ecco. È proprio questo che, pochissime ore fa, Serena Enardu ha vissuto sulla propria pelle. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Purtroppo, però, sarebbe potuto capitare. Ecco, ma cos’è successo? Stando a quanto riportato dall’ex tronista di Uomini e Donne sul suo canale Instagram, la giovane Enardu è stata protagonista di una brutta disavventura per strada.

Tramite queste Instagram Stories, Serena racconta di aver superato, sebbene in tutta sicurezza, una macchina che le camminava davanti. Quando, dopo averlo fatto, l’auto superata le si è ‘appiccicata’ dietro, inveendo contro di lei. Ma non è finita qui. Perché, Serena continua: “Mi ha speronata. Ha tentato di farmi andare fuori strada”. Insomma, un racconto davvero incredibile, c’è da dirlo.

