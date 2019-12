Diletta Leotta è stata la protagonista di un duro attacco da parte di Simona Ventura: le parole al veleno della famosa conduttrice.

È, senza alcun dubbio, una dei personaggi televisivi più desiderati ed apprezzati di questi ultimi anni. Non a caso, Diletta Leotta vanta di un successo davvero spropositato. Dovuto, sia chiaro, non soltanto alla sua stratosferica bellezza, ma anche alla sua bravura. Ogni suo programma si dimostra un vero e proprio record. Ed è più che normale che i maggiori programmi televisivi la vogliano come figura principale. Ad esempio, in queste ultime settimane, si parla spesso della sua presenza al Festival di Sanremo. Certo, l’indiscrezione non è stata affatto confermata. Fatto sta che, in questo ultimo periodo, Diletta è uno dei personaggi più chiacchierati. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, durante Tv Talk, Simona Ventura ha espresso la sua opinione riguardo alla conduttrice sportiva. Ecco cosa dice al riguardo.

Simona Ventura, dure critiche a Diletta Leotta: le parole al veleno

Seppure non presente fisicamente nello studio televisivo di Tv Talk, Diletta Leotta è stata la protagonista indiscussa di questa puntata andata in onda oggi, sabato 21 Dicembre. Ospite, infatti, dell’appuntamento odierno dello show è stata Simona Ventura. Che non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione riguardo a Diletta Leotta. Sono entrambe molto appassionate di calcio. Eppure, totalmente ‘diverse’ tra di loro. È proprio per questo motivo che l’ex conduttrice de Quelli che il calcio non ha potuto fare a meno che esprimere la sua opinione riguardo alla sensualissima catanese. In quest’occasione, l’ex moglie di Stefano Bettarini ha parlato di quanto siano cambiati i tempi di quando lei si dedicava completamente al calcio. Anche se non si è affatto risparmiata a delle dure critiche nei confronti della Diletti in merito, soprattutto, ai commenti che giungono su Instagram sotto le sue foto. “Sei vai per questi mar, questi pesci piglia”, dice SuperSimo facendo chiaramente riferimenti al tipo di foto che la catanese pubblica sul suo canale social.