Sempre più complici, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Non solo lo testimoniano le numerose dediche da brividi che da ambo le parti ci sono costantamente, ma ce ne da la conferma anche una delle ultime Instagram Stories del ballerino napoletano. Pochissime ore fa, infatti, li abbiamo ammirati mentre, durante un viaggio in macchina, si divertono insieme a crepapelle. In queste ultimi immagini social, invece, il conduttore di Stasera Tutto è Possibile becca sua moglie in un momento davvero molto ‘particolare’. Di cosa parliamo? Ovviamente, nulla di ‘scandaloso’. Fatto sta che, mentre la riprende, il giovane De Martino fa lo zoom su un dettaglio davvero imbarazzante della modella. Non vi sveliamo null’altro. Guardare per credere.

Questa volta non Belen Rodriguez a ‘beccare’ Stefano De Martino, bensì tutto il contrario. Siamo, infatti, a vedere le Instagram Stories della bella argentina mentre riprende di nascosto suo marito in bagno. Questa volta, invece, è toccato al ballerino napoletano beccare sua moglie in un momento davvero molto particolare. Di cosa parliamo? Beh, senza alcun dubbio, nulla di ‘intimo’ e ‘privato’. Piuttosto, è proprio mentre riprende sua moglie che il giovane campano fa lo zoom su un dettaglio davvero ‘imbarazzante’. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Stefano becca sua moglie proprio mentre sta mangiando un succulento e gustoso cheeseburger, ma il dettaglio su sui il ballerino punta non può assolutamente passare inosservato. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sulla mano di Belen è caduta un po’ della salsa aromatica presente all’interno del panino. Sporcandole, quindi, leggermente il dito. Insomma, un siparietto davvero divertente. Che, come dicevamo precedentemente, non fa altro che testimoniare l’assoluta serenità ritrovata.