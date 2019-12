Taylor Mega, abito minuscolo e super scollato: quando l’influencer si siede, l’incidente ‘bollente’ diventa inevitabile, si vede davvero ‘troppo’.

Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. L’influencer ultimamente è molto presente in tv ed è stata protagonista di alcuni accesi scontri, il primo con Antonella Elia durante una puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, il secondo contro le 5 sfere di ‘Live – Non è la D’Urso’. Ma Taylor, che ha un carattere forte e senza peli sulla lingua, ha retto sempre il confronto, rispondendo a tono a tutte le critiche ricevute. Sempre bella e molto disinibita, l’influencer pubblica spesso foto e video da urlo su Instagram mettendo in mostra il suo corpo mozzafiato. Poco fa ha condiviso uno scatto in cui indossa un abito molto corto e scollato. Quando si siede, però, si vede qualcosa di ‘troppo’ e l’incidente ‘bollente’ diventa inevitabile: ecco cos’è successo.

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer è una delle più seguite e apprezzate al momento, e pubblica spesso immagini da urlo, che mandano in visibilio i suoi followers. Proprio come quella che ha condiviso poco fa sul suo profilo, nella quale indossa un mini abito argentato di paillettes, che ha una scollatura particolarmente profonda, il che già di per sé è super sensuale. Ma non è tutto.

Nella foto, Taylor è seduta, e la sua posizione fa ‘salire’ parecchio l’abito sulle gambe, facendo quasi vedere qualcosa di ‘troppo’. Anche la scollatura si apre quando Taylor si siede, il che rende quasi inevitabile un incidente ‘bollente’. Alla fine, non si vede nulla di ‘proibito’, ma quel poco basta a far volare la fantasia dei suoi followers, impazziti davanti a tanta bellezza e sensualità.