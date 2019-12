Durante questa notte, si è registrata una scossa di terremoto tra le Marche e l’Umbria: la magnitudo è di 2.6, pertanto non si registrano danni, i dettagli.

Nuova incubo, nuovo terrore in Italia. Secondo quanto riferito dall’INGV, questa notte è stata registrata una nuova scossa di terremoto nella nostra Penisola. E così, dopo le recenti scosse a Napoli, Aquila e Toscana, stanotte se n’è registrata un’altra tra le Marche e l’Umbria. Ed è stata avvertita, pensate, anche nella stessa zona d’Italia che, diversi anni fa, è stata completamente distrutta da una forte e violenta scossa di terremoto. Tuttavia, stando ai dati annunciati dall’Istituto, la magnitudo, questa volta, è di 2.6. Pertanto, non si registrano danni a cose o a persone. Ovviamente, lo spavento, senza alcun dubbio, deve essere stato davvero enorme. Di seguito, vi proporremo tutti i dettagli di questa scossa.

Scossa di terremoto nella notte tra Umbria e Marche: tremano anche Norcia e Arquata del Tronto

Sta per concludersi questo anno che, a livello di scosse di terremoto, è stato davvero incredibile. In questi due ultimi mesi, infatti, diversi zone d’Italia ne sono state colpite. A partire, come dicevamo precedentemente, dalla Campania. Fino alla Toscana ed Aquila. Ma, pochissime ore fa, se n’è registrata un’altra nel centro della nostra penisola. Intorno le 00:19 di questa notte, stando a quanto riportato dall’INGV, si è verificata una scossa di terremoto tra l’Umbria e le Marche. Stando a quanto si apprende, la profondità è di circa 13 kilometri. Mentre, l’epicentro è stato localizzato a 7 chilometri dal comune di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende, la scossa di terremoto è stata avvertita anche a Norcia ed Arquato del Tronto. Seppure, la magnitudo non sia stata altissima, dai dati dell’Istituto si evince che questa sia stata di 2.6, e non siano stati registrati, almeno per il momento, danni a persone o cose, lo spavento è stato davvero immenso.

