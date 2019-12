Verissimo, clamorosa gaffe di Wanda Nara con Pupo: momento di ‘imbarazzo’ nello studio di Silvia Toffanin per i due futuri opinionisti del Grande Fratello Vip, ecco cos’è successo.

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Tra poche settimane comincerà la quarta edizione de reality, che in passato ha avuto già grande successo. Stavolta, però, al timone vedremo per la prima volta Alfonso Signorini, che fino alla passata edizione aveva il ruolo di opinionista. Al suo posto, quest’anno, ci sono due volti amatissimi dal pubblico, che appartengono a mondi completamente diversi: parliamo di Pupo e Wanda Nara. Una coppia inedita e inaspettata, che il pubblico non vede l’ora di conoscere in questa veste. Oggi i due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e Wanda ha fatto una clamorosa gaffe con il collega, causando un momento di ‘imbarazzo’ in studio: ecco cos’è succcesso.

Wanda Nara e Pupo a Verissimo, clamorosa gaffe dell’argentina con il cantante: cos’è successo

Wanda Nara e Pupo saranno i prossimi opinionisti del Grande Fratello Vip. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due hanno parlato delle aspettative per questo GF Vip, ma anche del loro rapporto, che è cominciato proprio da quando sono entrati nel cast del programma, perchè prima non si erano mai incontrati. Pupo ha avuto belle parole per la collega, e l’ha definita ‘meglio di quello che molti credono’. Poi ha aggiunto che tra loro c’è stata subito simpatia e affinità, e che lei conosceva alcune sue canzoni che sono state tradotte in spagnolo. Ma quando le ha chiesto il titolo di queste canzoni, l’argentina ha fatto una clamorosa gaffe, rispondendo “Banana al cioccolato”.

Immediata è partita la risata di tutti i presenti in studio, compresa la bella Wanda, che ha chiesto subito scusa a Pupo, e si è giustificata dicendo che in spagnolo la canzone è stata tradotta così, e non come la conosciamo tutti noi italiani, ovvero con il titolo ‘Gelato al cioccolato’. Momento di ‘imbarazzo’, dunque, per l’argentina, che però si è risolto con tante risate, anche da parte dello stesso Pupo, che ha scherzato senza problemi sulla cosa.