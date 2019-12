Veronica Burchielli ha parlato tramite le IG story del suo passato: l’ex tronista ha fatto alcune dichiarazioni che nessuno si aspettava. Ecco le sue parole.

Una delle giovani più discusse di Uomini e Donne è stata Veronica Burchielli: da corteggiatrice super amata ed applaudita a tronista criticata e messa in discussione il passo è stato breve. Il suo trono è terminato quando ha capito di provare ancora qualcosa per Alessandro Zarino: i due sono usciti insieme dal programma ed oggi vivono felici la loro love story. Veronica si è trovata tantissime domande delle sue fan tramite i social, molte delle quali chiedono del suo passato difficile. Ecco le sue parole.

Veronica Burchielli, il passato difficile: “Ho paura a trattare questo argomento”

Veronica Burchielli ha avuto nel suo passato dei problemi legati all’alimentazione. A raccontarlo è stata proprio lei: rivelò che non riusciva a vedersi bella e soffriva la sua condizione fisica. A distanza di tempo ormai sta bene ed ha anche un fisico pazzesco. Tramite le IG story molte fan le hanno chiesto nello specifico cosa fosse successo. Pensavano tutte che Veronica avesse risposto raccontando la sua storia ed invece non ce l’ha fatta.

“Io ho quasi paura a trattare questo argomento perchè non voglio dare messaggi sbagliati. Non racconterò la mia storia però voglio dirvi di non fare termini di paragone, stimoli ok, ma non identificatevi in qualcun’altro per cercare di imitarlo. Poi siete tutte bellissime, non minimizzate tutto al numero sulla bilancia” sono le parole dell’ex tronista. La giovane di La Spezia non ha voluto svelare cosa le è successo per paura che qualcuna potesse pensare alle stesse cose che pensò lei nel periodo difficile. Veronica su Instagram è arrivata a quota 250mila follower ed ha capito che, entrando nel mondo del web ed essendo seguita da tantissime persone, deve dare peso a tutto ciò che dice e fa.