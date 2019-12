Antonio Conte, l’attuale allenatore dell’Inter, ha una bellissima moglie: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Elisabetta Muscarello.

Il punto di forza dell’Inter è indubbiamente l’allenatore, Antonio Conte. Il pugliese è l’ex ct della nazionale italiana di calcio ma prima di tutto però è stato un calciatore, di ruolo centrocampista, combattivo e molto versatile tatticamente. Ha giocato nella Juve per tredici anni in qualità di capitano ed è stato un vero e proprio simbolo del club in virtù della sua dedizione, grinta e tenacia. Al suo fianco c’è sempre stata lei: Elisabetta Muscarello, sua moglie da oltre 20 anni. Volete sapere chi è la donna e come si sono conosciuti? Vi sveliamo tutto.

Chi è Elisabetta Muscarello: età e vita privata della moglie di Antonio Conte

La loro storia d’amore dura da oltre 20 anni: Antonio Conte e Elisabetta Muscarello si sono conosciuti quando l’allora centrocampista approdò nella Juve. Lui aveva 22 anni, lei solo 15. L’originaria di Torino, viveva con i suoi genitori quando si ritrovò proprio lui come vicino di casa. La bellezza della giovane attirò subito l’attenzione del calciatore: nel 2004 Antonio chiese alla signorina di uscire insieme. La differenza d’età (7 anni) per i due non è mai stata un problema. Elisabetta non ama mettersi in mostra infatti non possiede un profilo Instagram e si sa molto poco sulla sua vita privata: quello di cui siamo certi è che l’amore per il marito è così forte da seguirlo sempre in città diverse.

Nel 2007 è nata Vittoria e dopo alcuni anni fu proprio la piccola ad accompagnare i genitori all’altare: il matrimonio è avvenuto il 10 giugno 2013, dopo 9 anni di fidanzamento. Presente spesso allo stadio per sostenere il marito, il loro è un amore davvero speciale. Durante gli Euro 2016, l’allora ct dell’Italia, fece un gesto d’amore per la sua dolce metà che lasciò tutti senza parole: a fine partita di Italia-Spagna, finita 2-0 per gli azzurri, l’allenatore corse da sua moglie per festeggiare la vittoria con un bacio super romantico.