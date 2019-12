Pochissimi istanti fa, Barbara D’Urso ha dato un clamoroso annuncio a sorpresa ai suoi followers: la conduttrice non riesce a trattenere la sua gioia.

È andata in vacanza, Barbara D’Urso. In prossimità del Natale, la conduttrice ha deciso di staccare un po’ la spina. I suoi impegni televisivi sono davvero tantissimi anche in questa nuova stagione televisiva. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rilassarsi e di ritornare più carica che mai agli inizi di Gennaio. Nonostante, però, i suoi programmi si siano fermati, la bella campana pensa sempre al suo lavoro. Nel pomeriggio di ieri, infatti, vi abbiamo parlato della sua partenza per una meta ‘misteriosa’. Ecco, pochissimi istanti fa, invece, ha svelato tutto. E, soprattutto, ha fatto un clamoroso annuncio a sorpresa su Instagram. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, clamoroso annuncio a sorpresa su Instagram

Ieri pomeriggio abbiamo visto una Barbara D’Urso davvero preoccupata e spaventata. Nonostante la sua paura di volare, la conduttrice è stata ‘costretta’ a prendere l’aereo per raggiungere una meta davvero ‘misteriosa’. Perché è proprio questo che si parla. Dal momento che, fino a pochi istanti fa, la campana non aveva voluto svelare nulla riguardo a questo suo ‘viaggio’. Lo ha fatto, come dicevamo, poco fa. Quando, tramite un suo post su Instagram, ha dato ai suoi followers un clamoroso annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Pochissime ore fa, la D’Urso si è lasciata immortalare dinanzi alla sede della Mediaset in Spagna. Ecco. Cosa ci fa la talentuosa conduttrice qui? E, soprattutto, che progetti avrà l’azienda per cui da anni lavora? Ovviamente, al momento è ancora tutto ‘top secret’. Tuttavia, data la gioia espressa dalla conduttrice, senza alcun dubbio, si tratta di un progetto davvero importante. Secondo voi, di che cosa si tratta?